Još jedna inicijativa: Traže povrat PDV-a za hranu i opremu za bebe

BANJALUKA - Uputićemo inicijativu za povrat PDV-a na kupljenu opremu, pelene i hranu za bebe uzrasta do dvije godine.

Najavila je to u izjavi za "Nezavisne novine" Mira Pekić, poslanik PDP-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, koja dodaje da bi to bilo od velike pomoći roditeljima.

"Recimo, tu bi bila kolica, krevetić, hodalica, hranilica i tako dalje. Roditelj bi svaki mjesec s fiskalnim računima išao u Upravu za indirektno oporezivanje BiH, dokazao da je platio PDV i taj iznos bi mu bio vraćen", naglasila je Pekićeva, koja je i druga zamjenica predsjedavajuće Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma parlamenta BiH.

Pekićeva ističe da će to biti inicirano ovih dana, te naglašava da smatra da je riječ o značajnoj uštedi.

"To će roditeljima i te kako značiti", navela je Pekićeva u izjavi za "Nezavisne novine".

Banjalučanka, majka jednogodišnje bebe, ističe da su troškovi koje roditelji svaki mjesec imaju ogromni.

"Recimo, samo jedna kolica koštaju bar 500 maraka. Krevetac je bar 300 KM, a tu još treba dodati i madrac i posteljinu. Auto-sjedalica, koja je obavezna tokom vožnje u automobilu, košta oko 250-300 maraka. Pa, da vam ne pričam, samo za pelene mjesečno treba minimalno 100 maraka. Tu treba dodati troškove za maramice, kreme, troškove u apotekama i slično", priča ova Banjalučanka u izjavi za "Nezavisne novine".

Zbog toga bi, kako dodaje, mnogo značilo roditeljima kada bi bio vraćen PDV na sve što za bebe kupe.

"Pa, eto, lako je izračunati. Samo na dječjim kolicima bih uštedjela, otprilike, oko 100 maraka. To je meni stvarno značajna ušteda. Obradovalo me to što kažete i nadam se da to neće biti samo obećanje, već da će zaista zaživjeti", naglašava ova majka.

Jovan Radovanović, predsjednik Udruženja porodica 4+ Banjaluka, podsjeća da su oni bili zagovornici da se PDV uopšte ne obračunava na opremu za bebe, ali bi im, ističe, dobro došao i povrat poreza na dodatu vrijednost.

"To je stvarno prijeka potreba, a iz odjeće začas bebe izrastu. To su ogromni troškovi. Puno bi nam značilo i umanjilo te troškove kada bi PDV bio vraćen. Ako se već ne može ukinuti, neka se vrši povrat", rekao je Radovanović.

On kaže da se talas poskupljenja odrazio i na opremu za bebe, tako da mnogi roditelji sastavljaju kraj sa krajem.

"Običan čovjek nema, u kreditima je, zadužio se. Pazite, kad se kupi jedna jakna za bebu, pitanje je da li to može da bude djetetu i jednu sezonu. Začas dijete izraste. Isto je i sa obućom, benkicama i tako dalje", poručuje Radovanović u izjavi za "Nezavisne novine".

