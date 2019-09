Još ništa od iste cijene obuke u auto-školama

SARAJEVO, BANJALUKA - Uspostavljanje jedinstvene cijene za polaganje za vozačku dozvolu, kako kažu u auto-školama u BiH, neće se skoro desiti iako oni to traže, ali za razliku od njih, mnogim budućim vozačima, odnosno kandidatima, to i odgovara jer su strahovali da bi time moglo doći do poskupljenja.

"Ranije se mnogo pričalo da će se mijenjati cjenovnik za obuku i polaganje vozačkog, odnosno da bi moglo doći do poskupljenja, tako da sam ja odlučio da sad polažem, prije nego što se to desi", kaže jedan kandidat iz Banjaluke.

Velid Alibašić, direktor i vlasnik auto-škole "Coach" u Sarajevu, kaže da je priča o jedinstvenoj cijeni za sve auto-škole započela još 2007. godine, te da u Kantonu Sarajevo postoji odluka nadležnog ministarstva o jedinstvenoj cijeni na papiru, ali da svako svoju cijenu formira i tako se bori na tržištu.

"Nisam pretjerano optimističan da će doći do jedinstvenih cijena, jer je to već politika. Implementacija svega toga traje već 12 godina, da dođe do uređenja tržišta auto-škola", rekao je Alibašić.

On kaže da bi jedinstvena cijena trebalo da doprinese tome da se auto-škole takmiče u kvalitetu obuke.

"Ako je svagdje ista cijena obuke, onda je pitanje ko će bolje obučavati, a ako postoji razlika u cijeni, uvijek će biti oni koji će poprilično jeftino raditi nauštrb kvaliteta", pojašnjava Alibašić.

On kaže da bi jedinstvene cijene išle na ruku njegovoj auto-školi, u kojoj je cijena časa 25 KM, koju drži već sedam-osam godina.

"Mi smo 30 godina na tržištu rada i nosimo se kvalitetom, prednjačimo u svim stvarima i naravno da bi meni to išlo u prilog, jer je moj adut kvalitet. Većini kolega to ne bi išlo u prilog jer bi, recimo, konkurisali sa mnom", pojasnio je Alibašić.

Cijena sa svim troškovima polaganja u Sarajevu je od 700 do oko 1.200 KM.

Mile Purić, predsjednik Udruženja auto-škola regije Bijeljina, kaže da auto-škole i dalje slobodno formiraju cijene te da se svake godine priča o uspostavljanju jedinstvenih cijena časova, ali da se to još nije desilo.

"Svake godine se priča o poskupljenjima, što u stvari i nisu poskupljenja, nego utvrđivanje minimalne cijene. Od 1. februara 2017. se formira cijena, te to očekujemo kao ozebao sunce, i nadamo se da će do toga doći, ali se sve vrti ukrug već tri godine", rekao je Purić za "Nezavisne".

Kako kažu u auto-školama, cijene se sad formiraju slobodno pa su i različite - u nekima povoljnije, u nekima skuplje, međutim uspostavljanjem jedinstvenih minimalnih cijena polaganje za B kategoriju bi ukupno koštalo oko 1.200 KM.

U Ministarstvu komunikacija i transporta BiH kažu da trenutno postupaju u skladu sa sugestijama koje su date u mišljenju Ministarstva finansija i trezora BiH, koje sprovodi određene analize, nakon čega slijedi upućivanje ove odluke na razmatranje i usvajanje od strane Savjeta ministara BiH.

"Stupanjem na snagu ove odluke uspostavila bi se osnova za utvrđivanje minimalnih proračunskih elemenata nastavnog časa osposobljavanja kandidata za vozača iz teorijskog i praktičnog dijela osposobljavanja. Auto-škole će prilikom utvrđivanja cijena biti u obavezi pridržavati se minimalnih proračunskih elemenata propisanih ovom odlukom. Cilj donošenja ove odluke je eliminisanje nelojalne konkurencije i neprirodno niska cijena osposobljavanja kod pojedinih auto-škola, a koja ide nauštrb kvaliteta procesa osposobljavanja", kažu u ovom ministarstvu.