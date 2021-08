Još samo danas: Iskoristite najbolju last minute ponudu ovog ljeta

ITAcademy se i ovog ljeta pobrinula za to da svima koji su zainteresovani za uspješnu karijeru u IT sektoru obezbijedi nesvakidašnju last minute ponudu.

Sa ove internacionalne ustanove za usavršavanje IT stručnjaka ističu da last minute akcija obezbjeđuje upis po posebnim pogodnostima, te da je preostalo još samo nekoliko slobodnih mjesta. Zato, ako još uvijek niste rezervisali svoju kartu za put do sigurnog i odlično plaćenog IT posla, to možete učiniti samo do 31. augusta putem ovog linka.

Ako iskoristite ovu jedinstvenu akciju na ITAcademy, za manje od 10 mjeseci ćete imati priliku da birate svoje radno mjesto među brojnim IT destinacijama. Ne čekajte, posjetite ovu stranicu i osigurajte svoje mjesto.

Krenite na putovanje do odlično plaćenog posla

Vjerovatno niste do sada čuli od nekog IT-jevca da se žali zato što ne može da pronađe posao. Gotovo da je tako nešto nemoguće, jer posao bukvalno traži njih. Sa druge strane, broj radnih mjesta u IT sektoru raste, te je i potreba za stručnim kadrom sve veća.

Zato je ITAcademy, međunarodna IT škola koja već godinama uspješno školuje kadrove za najplaćenije poslove današnjice, odlučila da za ovo ljeto pripremi specijalnu last minute ponudu, koja vam, uz veliku uštedu, omogućava da i vi za manje od 10 mjeseci školovanja postanete dio najperspektivnije industrije.

Potrebno je samo da izaberete IT destinaciju koja vas najviše interesuje: programiranje, administraciju mreža, dizajn, IT poslovanje, 3D dizajn i CAD ili pak razvoj mobilnih aplikacija. Šta god da izaberete, nećete pogriješiti, jer svako od ovih zanimanja garantuje odličan posao i visoka primanja - od samog starta.

Najbrži put da započnete profitabilnu IT karijeru

Usavršavanje na ITAcademy namijenjeno je svima koji žele da ostvare uspjeh i steknu praktična znanja i vještine koji će im osigurati visokoprofitabilnu IT karijeru.

U zavisnosti od organizacije svog sopstvenog vremena, na ITAcademy imate priliku da izaberete da li ćete nastavu pratiti u učionici ili online, putem najsavremenije platforme za učenje na daljinu. Uz to, na ITAcademy potpuno besplatno dobijate čitav niz alata i servisa za razvoj karijere, zahvaljujući kojima u rekordnom roku možete doći do posla. Mogućnost da stečena znanja primijenite u praksi, prilika za besplatno doživotno školovanje, povezanost sa najuglednijim poslodavcima u zemlji - samo su neki od benefita koji vas očekuju.

Na kraju, siguran dokaz vaše stručnosti i veliku prednost prilikom zapošljavanja predstavljaće certifikati priznati širom svijeta, kao što su Cambridge, Oracle, Zend, Microsoft, Autodesk, Adobe i drugi. Uz praktična IT znanja, zvanični certifikat i praktično iskustvo koje možete steći za manje od 10 mjeseci školovanja, imaćete odlične šanse da započnete uspješnu karijeru u IT industriji.

Donesite odluku koja će vam promijeniti život! Osigurajte svoje mjesto

Neka ovo ljeto bude vase. Izaberite usavršavanje za neko od najperspektivnijih zanimanja koja će vam omogućiti da već sljedećeg ljeta budete prvi izbor poslodavcima. Uostalom, mnogi polaznici ITAcademy počinju da zarađuju već tokom prvih mjeseci školovanja. Pridružite im se i sami se uvjerite.

Podsjećamo, jedinstvena last minute ponuda na ITAcademy, koja vam donosi uštedu od preko 650 evra, traje samo do 31. augusta. Prijavite se što prije da osigurate svoje mjesto i zakoračite ka sigurnoj budućnosti odlično plaćenog IT stručnjaka.