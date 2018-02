Još se ne zna kad BiH napušta emitovanje analognog RTV signala

SARAJEVO - Iako je rok za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje RTV signala bio juni 2015. godine, kada je u svim evropskim zemljama završeno analogno emitovanje, ni danas nije poznato kada bi to moglo da se desi u BiH, rečeno je na posljednjoj sjednici Komisije za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Sekretar Ministarstva komunikacija i transporta Igor Pejić informisao je članove Komisije da Ministarstvo provodi aktivnosti u sklopu druge faze digitalizacije, ali da ne može uticati na njihovu dinamiku, jer su u taj proces uključene i druge institucije.

Kao poseban problem naveo je žalbe učesnika na tenderima za digitalizaciju i njihovo rješavanje u Kancelariji za žalbe BiH, čija je rješenja Ministarstvo komunikacija i transporta dužno da ispoštuje.

"Ministarstvo trenutno postupa po rješenju Kancelarije za žalbe i vrlo brzo će te aktivnosti biti provedene", rekao je Pejić.

Direktor Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) BiH Predrag Kovač podsjetio je da se već neko vrijeme, u okviru prve faze digitalizacije u BiH, digitalni signal emituje na tri područja – Banjaluka, Sarajevo i Mostar.

"Po odluci Savjeta ministara, javni emiteri, odnosno Odbor Javnog RTV sistema trebalo je da formira tijelo koje će upravljati opremom za digitalizaciju koju je Savjet ministara dodijelio javnim emiterima i da RAK-u pošalje na usaglašavanje cjenovnk korištenja opreme za komercijalne televizije", rekao je Kovač.

Prema njegovim riječima, prošlo više od godinu dana kako ta odluka Savjeta ministara nije ispoštovana i kako javni servisi nisu učinili ništa na formiranju tijela za upravljanje opremom za digitalizaciju.

Navodeći da je u toku druga faza digitalizacije, Kovač je rekao da je Strategijom za digitalizaciju predviđeno da RAK najmanje šest mjeseci prije ukidanja analognog emitovanja u BiH raspiše javni poziv za dodjelu multipleksa C, što predstavlja treću fazu digitalizacije.

"RAK priprema dozvolu za operatera za multipleks C i javni poziv", precizirao je Kovač i dodao da je jedna od mogućnosti da tri telekom operatera u BiH postanu operateri multipleksa C jer bi to mogli najbrže da urade.

Direktor RAK-a smatra da je za digitalizaciju u BiH ključna odluka Savjeta ministara odnosno Parlamentarne skupštine o datumu gašenja analognog signala.

Kao krajnji datum za prestanak analognog emitovanja u BiH Kovač predlaže 17. jun ove godine, jer bi to bilo tri godine nakon datuma kada su sve zemlje u Evropi prestale emitovati analogni sigman.

"Tad bi imali situaciju da više nema analognog emitovanja, zbog čega bi svi učesnici u ovom procesu, prije svega javni servisi, bili motivisani da se ovaj problem adekvatno riješi", ocijenio je Kovač.

On je za 6. mart najavio sastanak u Spoljnotrgovinskoj komori BiH predstavnika RAK-a i komercijalnih televizija, te dodao da će o rezultatima tog sastanka biti informisana nadležna komisija Predstavničkog doma parlamenta BiH.

Zbog nezadovoljstva činjenicom da još nisu u mogućnosti da pređu na digitalno emitovanje, 11. februara pet TV stanica u BiH – Hajat, OBN, TV1, BN i Pink BH prekinule su program na 30 minuta.

Nakon što su sve evropske zemlje, osim BiH, proces digitalizacije završile su 2015. godine, analogni signal televizija iz BiH ugušen je ditalnim signalom televizija susjednih zemalja i daleko je manjeg dometa nego ranije, odnosno manje ljudi ima priliku gleda njihov program.

Osim usklađivanja sa ostatkom Evrope, prelazak s analognog na digitalno emitovanje za građane BiH značiće više TV kanala, bolju sliku te čistiji i kvalitetniji zvuk.