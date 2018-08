Jukić: Ispitana neka lica zbog prijetnji sudijama

SARAJEVO - Tužilaštvo BiH, Obavještajno-bezbjednosna agencija i Agencija za istrage i zaštitu /Sipa/ ispitali su neka lica koja su bila u posjedu mobilnog telefona sa kojeg su upućene SMS prijetnje nosiocima najviših funkcija pravosudnih institucija BiH, izjavila je zamjenik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta /VSTS/ BiH Ružica Jukić.

Jukićeva je rekla da nekih pomaka već ima, ali da zbog predistražnih radnji ne može iznositi više detalja.

"Na prvi momenat kada pogledate poruku stiče se utisak da se to odnosi na presudu Fahrudinu Radončiću i na to što oni smatraju da mi njega podržavamo. Ne znam samo na osnovu čega to smatraju", dodala je Jukićeva.

Ona je navela da se iz sadržaja poruke može zaključiti da je riječ o nekim radikalnim islamskim krugovima.

"Poruka prijetnje, kakva god ona bila, ozbiljna je stvar i njoj se treba ozbiljno pristupiti, a ne kao što su neki portali u Federaciji BiH izrazili sumnju da se ta prijetnja dogodila, iako smo mi svi dali izjave da nam je stigla prijeteća poruka. Takvi novinari opstruišu istragu i ja smatram da oni nešto znaju, čim tako govore", rekla je Jukićeva.

Osim Jukićeve, prijeteće poruke u petak, 10. avgusta, dobili su i predsjednik Suda BiH Ranko Debevec, predsjednik VSTS-a BiH Milan Tegeltija, potpredsjednik VSTS-a Jadranka Lokmić Misirača, te tužilac Tužilaštva BiH Dijana Kajmaković.