Jurić: Razmatramo da zabranimo svadbe

U Zapadnohercegovačkom kantonu juče su zabilježena 22 nova slučaja virusa korona, samo tri manje nego je to bilo prethodni dan.

Nagli skok oboljelih u ovom kantonu, pogotovo, u Grudama, a što se, definitivno, vezuje za svadbeno veselje održano nedavno u ovom gradu sa, čak, 600 zvanica, a kojem je, podsjetimo, prisustvovao i Zdravko Mamić, nagnao je nadležne na hitnu reakciju.

Održana sjednica

Tako je održana sjednica Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, kojoj su prisustvovali i predstavnici Uprave za inspekcije poslove ZHK, MUP-a, kao i novoimenovana v.d. direktorica Zavoda za javno zdravstvo ZHK, dr Andrea Jurić.

Jurić je za "Avaz" potvrdila da više nije epidemiolog u Federalnom zavodu za javno zdravstvo te da će od ponedjeljka preuzeti novu dužnost u ZJZ ZHK.

Kako je kazala, nakon što je razmotrena trenutna epidemiološka situacija u ZHK, donesena je nova naredba prema kojoj će organizatori skupova u zatvorenom prostoru, poput svadbi, biti dužni Zavodu dostaviti popis gostiju sa imenom i prezimenom te brojem telefona, kao i rasporedom sjedenja najkasnije 48 sati prije održavanja skupa.

Javno okupljanje

Podsjetivši na to da su na snazi naredbe o javnom okupljanju, dr Jurić je kazala kako postoji mogućnost da organizatori skupa dostave stvarni ili imaginarni popis, no, kako je podvukla, definitivno, inspekcija i policija će pojačati nadzor nad povedbom ove naredbe, kao i svih ostalih koje su na snazi.

"Do sada se išlo na savjest ljudi, ali sada će, u slučaju nepoštivanja, uslijediti kažnjavanje. Također, razmatramo i donošenje odluke o zabrani svadbenih slavlja. Jer, zbog takvih skupova, a ,evo i danas (jučer op.a.) je blagdan Velike Gospe, očekujemo porast broja slučajeva , no, to ćemo vidjeti za sedam do 15 dana", kazala je Jurić.

Iako će početak školske godine koji je, kao i u Hercegovačko-neretvanskom kantonu planiran za 7. septembar, zavisiti od epidemiološke situacije, ipak u ZHK već razmišljaju o pomjeranju za 14.septembar .

"Vidjećemo kako će se situacija razvijati, ali, svakako smo skloniji klasičnom modelu održavanja nastave, s mogućnošću, u slučaju potrebe, brzog prelaska na daljinu, odnosno, kombinirani model. Zalažemo se za to da se odjeljenja, u skladu sa mogućnošću u svakoj školi, podijele na grupe i da se skrate nastavni sati, a svaka škola će, u skladu sa svojim mogućnostima i kapacitetima, kao i epidemiološkim preporukama kreirati svoje planove", kazala je dr Jurić za "Avaz".