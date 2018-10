Jutarnja magla smanjuje vidljivost

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH ovog jutra saobraća se po suvim i mjestimično vlažnim kolovozima, a u kotlinama i uz riječne tokove vozačima smanjena je vidljivost zbog magle.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske upozoravaju na mogućnost odrona zemlje i kamenja na kolovoz na dionicama pored kamenih kosina i u usjecima.

Režim odvijanja saobraćaja zbog radova izmijenjen je na dionicama magistralnog puta Banjaluka /Rebrovac/-Čelinac i Čelinac-Kotor Varoš.

U toku je uklanjanje naplatnih kućica na dionici magistralnog puta Klašnice dva-Šargovac, zbog čega je na ovom lokalitetu izmijenjen režim odvijanja saobraćaja.

Vozače iz AMS upozoravaju da opreznije voze i da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Zbog radova na magistralnom putu Karanovac-Crna Rijeka, na dionici Krupa na Vrbasu-Bočac, od 7.00 do 17.00 časova obustavlja se saobraćaj na desetak minuta i propušta naizmjenično jednom trakom.

Zbog sanacije klizišta usporeno se saobraća na dionici magistralnog puta Sarajevo-Foča, na lokalitetu Sijeračke stijene.

Na dionici magistralnog puta granica Republike Srpske /Trnovica dva/-Trebinje, zbog izgradnje vodovoda za naselje Dražesne Gore, saobraćaj se odvija usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila jednom trakom.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-granica BiH/Crne Gore /Šćepan Polje/ zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Zbog aktiviranog klizišta na regionalnom putu Lopare-Priboj obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse i preusmjeren na alternativne putne pravce.

Zbog sanacionih radova saobraćaj je potpuno obustavljen za sve kategorije vozila na dionici magistralnog puta Bijeljina-Glavičice u Ulici 27. marta.

Putnička vozila preusmjeravaju se na gradske ulice, a saobraćaj teretnih vozila odvija se isključivo obilaznicom.

U toku je sanacija mosta preko rijeke Moštanice, zbog čega je potpuno obustavljen saobraćaj na regionalnom putu Moštanica-Kozarska Dubica.

Vozila se za vrijeme obustave preusmjeravaju na obilazni put u neposrednoj blizini.

Zbog sanacije klizišta izmijenjen je režim saobraćaja na dionici regionalnog putu Mitrovići-granica Republike Srpske /Prisika/.

Zbog sanacije klizišta na regionalnom putu Bratunac tri-Drinjača u vremenu od 7.00 do 16.00 časova potpuno je obustavljen saobraćaj, dok od ponoći do 7.00 i od 16.00 do ponoći ostaje na snazi zabrana saobraćaja za teretna vozila ukupne mase veće od 3,5 tona i autobuse klase "M3".

Ova zabrana ne odnosi se na autobuse "Drinatransa" Zvornik koji saobraćaju na redovnim autobuskim linijama Zelinja-Zvornik, Bratunac-Polom-Zvornik, Bratunac-Polom-Bijeljina i Polom-Bratunac.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom trakom naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo u mjestu Ljubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka i Lopare /Mačkovac/-Čelić, zbog pojave klizišta u rejonu Čelića.

U vremenu od 8.00 do 16.00 časova zbog deminerskih radova polučasovne obustave saobraćaja na snazi su na magistralnom putu Foča-Gacko, u mjestu Nacionalni park "Sutjeska"-Priboj, opština Foča.

Zbog deminerskih radova na putu Brod-Odžak od 8.00 do 18.00 časova saobraćaj se odvija tako što 30 minuta traju obustave i 15 minuta propuštanja vozila.

Na regionalnom putu Teslić dva-granica Republike Srpske/Federacije BiH Podjezera, u mjestu Žeželja, zbog oštećenja konstrukcije mosta preko rijeke Žeželje zabranjen je saobraćaj za vozila čija ukupna masa prelazi pet tona.

Zbog oštećenja mosta na rijeci Jadrini na lokalnom putu Doboj-Manastir Petrovo na snazi je zabrana saobraćaja za sva vozila čija ukupna masa prelazi 3,5 tone.

Na regionalnom putu Površnice-Lopare saobraćaj teretnih vozila preusmjeren je na putni pravac Lopare-Priboj-Banj Brdo.

Na području FBiH saobraćaj teretnih vozila obustavljen je zbog rekonstrukcije mosta na magistralnom putu Novi Travnik-Bugojno, na ulazu u Bugojno.

Za vrijeme ovih radova teretna vozila preusmjeravaju se na alternativni pravac Bugojno-Donji Vakuf-Travnik-Nević Polje, dok putnička vozila saobraćaju obilaznicom u neposrednoj blizini.

Sanacioni radovi u toku su na dionicama auto-puta Sarajevo zapad-Lepenica i Podlugovi-Visoko, kao i na magistralnim putevima Domanovići-Stolac, Donji Vakuf-Travnik i Semizovac-Olovo-Kladanj.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih čekanja.

Zbog radova u Hrvatskoj i dalje je obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Novi Grad-Dvor.

Zbog radova u Crnoj Gori, u vremenu od 9.00 do 13.00 i od 15.00 do 18.00 časova, saobraćaj se povremeno obustavlja na graničnom prelazu Deleuša.