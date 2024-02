KCUS dobija savremeni aparat za operacije na srcu

SARAJEVO - Kompanija LSI solutions iz Njujorka, specijalizovana za razvoj visokih tehnologija koje omogućavaju endoskopske i minimalno invazivne operacije, odlučila donirati sredstva Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS) za nabavku endoskopa klase Einstein 3D sistema.

Endoskopska kardiohirurgija podrazumijeva operacije na otvorenom srcu ili krvnim sudovima srca bez otvaranja grudnog koša, odnosno kroz male otvore uz upotrebu endoskopa visoke rezolucije ili 3D endoskopa. Pored navedenog, za ove operacije je neophodan specifični instrumentarij, te širok spektar medicinskih uređaja koji omogućavaju izvođenje ovih operacija.

Prof. dr. Nermir Granov je u američkom Hjustonu u okviru 12. Revolušn sumita 2024. koji organizuje Centar Hjuston Methodist DeBakey Heart and Vascular održao predavanje na temu endoskopske operacije mitralnog zaliska, nove strategije.

Pored predavanja, Granov je kolegama kardiohirurzima pokazao i praktično izvodjenje ovih zahvata. Zbog velikog interesovanja, dogovorene su posjete kolega iz SAD-a KCUS-u.

„Prof. dr. Granov je održao niz predavanja i moderiranja počevši Atine, do Beča, Milana i Londona te svojevrsne edukacije kolega u eminentnim centrima. Smatra da mu je do sada najveći izazov bio Houston Methodist DeBakey Heart and Vascular centar, gdje je rame uz rame sa najprominentnijim kardiohirurzima svijeta, održao predavanje i u sklopu MITIE-a, te uradio i prikazao operativne tehnike i vještine kod endoskopskih operacija uz upotrebu najsavremenijih medicinskih uređaja“, saopštili su iz KCUS-a.

Njegov rad primijetio je i proizvođač medicinske opreme u Njujork LSI Solutions, s obzirom na to da je ova kompanija odlučila donirati novčana sredstva za nabavku najsavremenijeg edoskopskog stuba. LSI Solutions je američka kompanija, stacionirana u Njujorku, sa 500 uposlenih koji rade na razvoju tehnika za minimalno invazivnu hirurgiju.

“Nezahvalno je spominjati imena, ali bih želio iskoristiti priliku da se zahvalim prije svega svojim učiteljima, prijateljima i kolegama koji me inspirišu, a posebno dr. Jude Sauer na svim otkrićima i inovacijama koji olakšavaju rad kardiohirurga i osiguravaju bolje operativne rezultate kod pacijenata”, rekao je Granov.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.