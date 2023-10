KCUS dobio privremeni Upravni i Nadzorni odbor

SARAJEVO - Vlada Federacije BiH imenovala je danas privremeni Upravni i Nadzorni odbor Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo, a prethodno je razriješila dosadašnje odbore.

Za predsjednika privremenog Upravnog odbora UKC-a imenovan je Benjamin Kulovac, a privremenog Nadzornog Esad Fejzagić, saopšteno je iz federalne Vlade.

Na sjednici je data saglasnost za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora preduzeća "BH pošte" u ime državnog kapitala do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, a prethodno je data saglasnost za razrješenje dosadašnjih članova ovog odbora.

Data je i saglasnost Nadzornom odboru preduzeća "Ceste FBiH" za donošenje odluke o imenovanju vršioca dužnosti članova Uprave ovog društva do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, i to za vršioce dužnosti izvršnih direktora za ekonomske i pravne poslove, te za tehničke poslove.

Prethodno je data saglasnost Nadzornom odboru za donošenje odluke o razrješenju dosadašnjih članova Uprave "Cesta FBiH", prije isteka mandata.

Donesena su i rješenja kojim se privremeno imenuje Nadzorni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje do okončanja konkursne procedure, a najviše do tri mjeseca, te razrješavaju dužnosti dosadašnji predsjedavajući i članovi Odbora zbog isteka mandata.

Federalna Vlada je imenovala pet članova iz FBiH u Koordinaciono tijelo BiH za zaštitu i spašavanje.

Vlada FBiH dala je i saglasnost da se za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora Razvojne banke FBiH, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, imenuju predsjednik i članovi, a prethodno je data saglasnost Skupštini ove banke za razrješenje dosadašnjih članova Nadzornog odbora.