KCUS smanjuje liste čekanja, uvodi prekovremeni rad

SARAJEVO - Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS) odlučio se na uvođenje prekovremenog rada kako bi se smanjile liste čekanja, saopšteno je iz te institucije.

Kako je naveo v.d. generalnog direktora KCUS-a Alen Pilav, prije mjesec dana uveden je sistem elektronskog naručivanja preko platforme ZZO KS eNarudžbe, koja olakšava i ubrzava proces zakazivanja termina za preglede na KCUS-u.

On navodi sa su za sada rezultati više nego zadovoljavajući, jer je, kako ističe, na hiljade pacijenata dobilo termin na ovaj način.

"Ovaj sistem ljekarima omogućava da pacijentu, odmah prilikom pregleda, direktno zakažu termin za daljnje preglede i pretrage na KCUS-u. Pacijenti su time pošteđeni dodatnog napora i samostalnog zakazivanja termina. Ovo je jedan od načina na koji pacijentima želimo olakšati i ubrzati proces liječenja", kazao je Pilav.

Dodaje da je projekt za sada implementiran na 16 klinika, a svakodnevno se u sistem uvezuju dodatne klinike.

"Uputnice preko eNaručivanja koristi 30 ambulanti, 54 kalendara su implementirana i definisana, kalendar narudžbi je u 24 dijagnostička kabineta DIP-a i ostalih lokacija, educirano je preko 100 korisnika. Za sada je ova usluga dostupna za pacijente iz Kantona Sarajevo, ali se nadamo da će se suradnja uspostaviti i sa drugim kantonima", istakao je v.d. generalnog direktora KCUS-a.

Napominje da i u ovom projektu ima određenih poteškoća, ali da ih nastoje riješiti.

"Imali smo određeni broj slučajeva da su na klinike dolazili pacijenti koji su ranije naručeni za kontrolni pregled određenog dana, ali bez tačne satnice termina. To je predstavljalo dodatno opterećenje za doktore, čiji termini su bili maksimalno popunjeni pa nisu uvijek mogli izaći u susret i primiti sve dodatne pacijente. Međutim, sa klinikama smo dogovorili da pronađu način da prime sve pacijente koji su naručeni na kontrolne pregleda u ovom prelaznom periodu, ukoliko za to imaju dovoljno kapaciteta. Ovaj problem je privremenog karaktera, jer se novi termini kontrolnog pregleda već naručuju preko eNarudžbe s tačnim datumom i satnicom", govori on za "Avaz".

A kako bi čim prije riješili problem i skratili liste čekanja, sa uposlenicima određenih klinika dogovoreno je uvođenje prekovremenog rada i rada vikendom.

Ovaj vikend će se već raditi na Klinici za radiologiju, zahvaljujući ljekarima, medicinskim tehničarima i inžinjerima radiologije koji su pristali da rade prekovremeno u interesu pacijenata.

"Pored olakšanja koje ova platforma pruža pacijentima, ona pruža i veću transparentnost rada, kako kod dodjeljivanja termina, tako i pregled rada ljekara, ambulanti i iskorištenosti medicinske opreme. Termini se više ne zakazuju u tekama, gdje se između redova moglo ubaciti neko ime, kao i što se mogao ostaviti prazan sat ili dan bez pregleda za obavljanje privatnih poslova nesavjesnih uposlenika. Uz ovaj program to nije moguće, jer veliki broj osoba ima uvid u raspored termina i mogućnost dogovaranja svakog termina koji ostane upražnjen. Svaki ljekar mora obaviti tačan broj zakazanih pregleda za taj dan, tako da nema potrebe za dodatnim nadzorom i kontrolom njihovog rada. Većina uposlenika je i bez toga savjesno, odgovorno i profesionalno obavljala svoje zadatke, ali se na ovaj način disciplinira mali broj onih koji su pronalazili načine da izbjegnu svoje obaveze", istakao je dr Pilav.

Ipak napominje da je jedan od razloga za duže liste čekanja nedostatak, kako medicinskog tako i nemedicinskog osoblja.

Posebno se to odnosi na radnike koji su iz različitih razloga prekinuli radni odnos na KCUS-u, a na čija mjesta, kako ističe, prethodna uprava nije upošljavala nove ljude, iako je Zavod uredno uplaćivao novac za njihove plate.

"Upravo zato smo u proceduru uputili zahtjev za popunu ovih radnih mjesta, dok ne dobijemo odobrenje za popunu svih nedostajućih uposlenika, polazeći od toga da nam nedostaje preko 200 medicinskih sestara svih nivoa edukacije. Uštede u KCUS-u ne smiju biti nauštrb smanjivanja broja radnih mjesta koja se negativno odražavaju na pravovremeno i kvalitetno pružanje usluga liječenja", rekao je vršilac dužnosti generalnog direktora na Kliničkom Centru Univerziteta u Sarajevu Alen Pilav.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.