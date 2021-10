Kada možemo očekivati prestanak padavina

Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u subotu, 9. oktobra, očekuje se oblačno vrijeme s kišom. Na planinama je moguć slab snijeg. Više padavina poslije podne ili u večernjim satima. Jutarnja temperatura od četiri do 10, na jugu do 15, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 16 stepeni Celzijusovih.

Drugog dana vikenda, u nedjelju, očekuje se pretežno oblačno sa slabom kišom u Bosni. Padavine uglavnom u jutarnjim satima i tokom prijepodneva. Jutarnja temperatura od tri do devet, na jugu do 13, a dnevna od sedam do 12, na jugu do 17 stepeni.

Prvi dan naredne sedmice, u ponedjeljak, 11. oktobra, u Bosni, prema prognozama, biće pretežno oblačno vrijeme uz djelimično smanjenje naoblake poslije podne. U većem dijelu Hercegovine sunčano uz umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od tri do devet, na jugu do 14, a dnevna od sedam do 13, na jugu do 18 °C.

Oblačno i nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima prema trenutnim raspoloživim prognoznim materijalima moguće je i tokom većeg dijela naredne sedmice (od 11. oktobra do pred kraj prognoznog perioda). Prestanak padavina prognozira se za dane vikenda (16. i 17. oktobra). Temperature bez značajnijih promjena u odnosu na ovu sedmicu.

Minimalne temperature vazduha biće u rasponu od šest i 12 u Bosni, do 14 stepeni u Hercegovini. Maksimalne temperature variraće između devet i 15 u Bosni, na jugu Hercegovine do 17 stepeni.