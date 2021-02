Kada nas očekuje rast temperatura?

Veoma hladno vrijeme bez padavina u Bosni i hercegovini prognozira se do srijede, 17. februara.

Od sredine sedmice, izgledno je pogoršanje koje će trajati do 20. februara.

Moguće su povremene i slabe padavine u sjevernijim dijelovima, kiša u nižim krajevima, a snijeg na planinama, u Hercegovini samo na planinama u zaleđu može pasti malo snijega. Od 21. do kraja ovog mjeseca očekuje se stabilno i suvo vrijeme.

Ponedjeljak i utorak obilježiće izrazito hladno vrijeme, u jutarnjim satima temperature vazduha većinom između -10 i -5, na krajnjem jugu zemlje do 1°C. Uz duže sunčane intervale, danju ugodnije sa temperaturama od 0 do 5 nasjeveru, na jugu zemlje do 12°C.

Porast temperatura očekuje se od četvrtka 18. februara. Vrijednosti minimalnih temperatura na sjeveru očekuju se od 0 do 5, u Hercegovini od 3 do 8 °C. Maksimalne temperature vazduha u sjevernijim dijelovima između 4 i 9, u Hercegovini od 9 do 14 °C.