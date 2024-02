Kada se vraća snijeg u BiH

Meteorolozi su objavili prognozu za mjesec februar i otkrili kada se u BiH vraća snijeg.

Prognoza, objavljena na stranici "BH Meteo", predviđa da će lijepo vrijeme biti tokom prvog dijela februara.

Onda nam stižu niže temperature.

"Prva dekada februara u znaku toplijeg proljetnog vremena, dok se u drugoj dekadi, iza 10.02, očekuje dolazak hladnijih dana i snijega!", najavili su meteorolozi.

Dodaju da sa sjevera dolazi do postepenog porasta oblačnosti usljed približavanja oslabljenje hladnog fronta.

"On će nam u noći na petak(02.02.) donijeti lokalno malo i prolazno padavina. Lokalno malo padavina se očekuju uglavnom u dijelovima sjeverne, sjeveroistočne, istočne i centralne Bosne - u nizijama kiša, na planinama snijeg. U ostatku zemlje bez padavina. U petak hladnije uz lokalno pojačan sjeverac i buru, a vrijeme djelimično sunčano. Dnevna temperatura u petak 5 do 9, na jugu do 13 stepeni Celzijusa. Ujutro temperature većinom malo iznad nule", prognoziraju bh. meteorolozi.

Mnogo sunca i toplote očekuje nas od subote(03.02.) pa do utorka(06.02.).

"Jutra neće biti previše hladna, samo lokalno slabiji mraz. Najhladnije u subotu. Od nedjelje temperature uglavnom 13 do 18 stepeni, lokalno do 20 stepeni", navodi se u prognozi.

Potom stiže promjena.

"Prema trenutnim prognozama od srijede (07.02.) i generalno u drugom dijelu sljedeće sedmice vrijeme će se početi postepeno da mijenja, uz jačanje južnog vjetra koji bi lokalno mogao imati jake do olujne udare. U takvim situacijama južne, jugozapadne i zapadne dijelove naše zemlje očekuje više oblačnosti i povremeno kiša, dok će na sjeveru i sjeveroistoku biti više sunčanog vremena i najtoplije", prognoziraju na pomenutoj stranici i zaključuju:

"Nakon južine, iza 10.02. ili prema sredini mjeseca februara možemo očekivati postepen dolazak hladnijih dana i pojavu snijega".

