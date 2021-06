Kako Banjaluka izdržava na +36

BANJALUKA - Paklene vrućine vladaju širom Republike Srpske, a u Banjaluci je oko 14 časova izmjereno 36 stepeni Celzijusa.

Meterorolozi su za danas najavili najvišu dnevnu temperaturu vazduha od 31 do 37, na

jugu i sjeveru do 39 stepeni Celzijusovih.

Na području cijele Republike Srpske i FBiH, osim Livna, na snazi je narandžasti meteoalarm zbog ekstremno visoke temperature.

Kako je danas bilo na ulicama grada na Vrbasu ali i banjalučkim kupalištima pogledajte u galeriji fotografija koje je zabilježio naš fotograf.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica 20, Čemerno 26, Kalinovik i Han Pijesak 28, Mrakovica 29, Gacko i Sokolac 30, Nevesinje 31, Bileća, Mrkonjić Grad i Srebrenica 33, Trebinje, Zvornik, Novi Grad i Sarajevo 34, Prijedor 35, Banjaluka i Bijeljina 36, te Mostar 37 stepeni Celzijusovih.

Prognoza vremene za srijedu

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će biti sunčano i veoma toplo vrijeme, sa temperaturom i do 39 stepeni Celzijusovih, a uveče su mogući kratkotrajni pljuskovi u Krajini.

Ujutro i tokom dana biće sunčano i vruće uz malu dnevnu oblačnost, a popodne promjenljivo oblačno i sparno, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od 15 do 21, a najviša dnevna od 31 do 37, na jugu i sjeveru do 39 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab vjetar južnog i jugozapadnog smjera, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.