Kako da provjerite da li su vam uplaćeni doprinosi?

Ako brinete i pitate se da li vam poslodavac redovno uplaćuje doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, odlučili smo istražiti koji je najlakši način za provjeru te vam u nastavku donosimo informacije kako da online saznate da li je sve regularno uplaćivano.

Provjera nije komplikovana, te će vam za nju trebati svega nekoliko podataka.

Inače, sve zaposlene osobe u BiH mogu provjeriti da li im je i u kojem iznosu poslodavac uplatio doprinos.

Kako provjeriti u Republici Srpskoj?

Na internet stranici Poreske uprave RS građanima je dostupna stavka pod nazivom "e-usluge". No, da biste koristili usluge ovog servisa, treba da budete registrovan korisnik.

Postoje dva načina registracije, i to putem interneta ili odlaskom do poreske filijale. Preporuka je da se građani, kako bi imali potpun pristup prikazu svojih doprinosa, registruju odlaskom do filijale, gdje će moći predati ispunjen obrazac.

Na OVOM LINKU možete pronaći formular koji treba da ispunite za aktiviranje elektronskih usluga Poreske uprave RS, a nakon toga se, uz pristupne podatke koje ste dobili, odnosno korisničko ime i lozinku, prijavljujete OVDJE.

Kako provjeriti u FBiH?

I Poreska uprava Federacije BiH ima elektronsku platformu za provjeru uplaćenih doprinosa i evidentiranog osiguranja, pa tako na njihovom portalu zaposlene osobe mogu provjeriti da li im je i u kojem iznosu poslodavac uplatio doprinose i prijavio kod nadležnog organa.

Inače, ove podatke je moguće provjeriti počevši od 2011. godine, kada je uspostavljen jedinstveni sistem.

Platforma se zove "e-doprinosi" i možete joj pristupiti na ovom LINKU.

Svi koji žele provjeriti da li su im uplaćeni doprinosi, mogu to uraditi unosom jedinstvenog matičnog broja, broja lične karte, te imena jednog roditelja, potreban je i lični identifikacioni broj (LIB).

To je jedinstveni broj koji Poreska uprava Federacije BiH dodjeljuje svakom osiguranom licu upisanom u jedinstveni sistem.

Kako bi dobila ovaj broj, zaposlena osoba treba posjetiti poresku filijalu prema svome prebivalištu i uz pokazivanje lične karte dobiti obavještenje sa ličnim podacima koje će sadržati i trajni LIB sa kojim može koristiti ovu uslugu.

Osim već navedenog, uvijek možete otići na šalter filijala poreskih uprava u vašem gradu/opštini kako biste saznali da li su vam uplaćeni doprinosi.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.