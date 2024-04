Kako da se pripremimo za nagli pad temperature

Kako sa naglim padom temperature već sutra možemo da očekujemo nagli pad atmosferskog pritiska, tako je izvjesno da ćemo osjetiti i mnoge zdravstvene tegobe koje neminovno slijede uz promjenu vremena.

Mnogi su već osjetili prve simptome nagle promjene vremena jer, kako objašnjava za Ona.rs doktorka opšte prakse prim. dr Biserka Obradović, prije nego što uopšte dođe do te nagle promjene, čak i 48 sati ranije kod nekih ljudi se javljaju i prvi simptomi.

Prije svega mnogi su noćas imali nesanicu, loš san, napetost i nervozu, kao i dekoncentrisanost u radu koja prati mnoge ljude, a kako naglašava doktorka - kod hroničara i meteoropata ti simptomi su izraženiji.

"Kod velikog pada astmosferskog pritiska usled snižavanja spoljašnje temperature dolazi i do naglog suženja krvnih sudova u organizmu, usled čega dolazi i do rasta krvnog pritiska. Zato je apel za hroničare i kardiovaskularne bolesnike da redovno uzimaju svoju terapiju i da redovno mere krvni pritisak, jer postoji opasnost da dođe do rasta. Oni bi u saglasnosti sa svojim lekarom morali da vide i šta da dodaju od terapije", savjetuje dr Obradović.

Na pitanje kako da se pripremimo za ovu naglu promjenu, ljekarka ističe da specijalne pripreme - ne postoje.

"Ono što je ustaljeno je da hroničari uzimaju redovno svoju terapiju, a da mi ostali probamo večeras koliko-toliko da se naspavamo. Dobar san je od šest do osam sati. Preporučujem i da se uzima redovno tečnost i što više svežeg voća i povrća. I, naravno, fizička aktinost koja zamenjuje mnoge lekove, ali ne postoji lek koji menja - fizičku atkivnost", ističe doktorka.

I naravno, dr Obradović savjetuje da se sutra - adekvatno obučemo.

"Iako su najavili sniženje temperature, to ne znači da je potrebno da izvučemo zimske jakne koje nosimo na -10 stepeni, već da se adekvatno, slojevito oblučemo tako da možemo da skinemo višak odeće. Za sutrašnji dan, za koji je najavljena i kiša, sigurno se očekuje i dosta vlage u vazduhu. A kako u Beogradu neće biti tako drastičan pad temperature, preterano oblačenje može da izazove u svim već navedenim uslovima - toplotni udar. Adekvatno oblačenje je zato krucijalno, kako bi neometano mogli sa sebe da skinemo višak odeće i budemo obučeni onoliko koliko nam odgovara", naglašava doktorka.

I za kraj, upozorava na još jedan aspekt.

"Trenutno imamo kombinovanje velikih alergijskih reakcija, nagle promene vremena, ali i dosta virusa i bakterija. Zbog toga oni koji su alergični moraju da uzimaju lekove protiv alergija. Takođe, sve je više osoba koje su alergične na polen, a sada imamo u vazduhu preko 500 čestica polenovih zrnca na kvadratnom metru, iako je inače normalno da ih je do 60. Usled visokih temperatura naglo je došlo do cvetanja velikog broja polena u vazduhu, što znatno otežava disanje, javlja se kijavica, suzenje očiju, a sve to zajedno usložnjava ovu situaciju koja nam se dešava sledeća dva dana", zaključuje doktora i ističe da ćemo se već trećeg aklimatizovati na ove nove uslove i nagle promjene vremena.

