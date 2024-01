Kako da sebi olakšate plaćanje računa?

Dugi redovi ispred banke ili pošte, gdje građani stoje sa hrpom računa, često se mogu vidjeti u bh. gradovima. Ova slika je sveprisutna, iako je sada sve olakšano, te su već nekoliko godina dostupni drugi načini plaćanja računa, i to putem interneta, odnosno aplikacije. O tome koje su prednosti online plaćanja računa možete pročitati u nastavku teksta.

Online plaćanje računa

Pojavom interneta promijenile su se svakodnevne navike, pa tako i plaćanje računa. Ranije je bilo neophodno ponijeti gomilu računa sa sobom i stati u red za šalter, ali sada je dovoljno imati pri ruci laptop ili telefon i sve obaviti za nekoliko minuta. Ipak, i dalje se veliki broj građana, a pogotovo starijih, ne odlučuje na ovaj korak.

Iako su brojne prednosti kada je riječ o plaćanju računa putem e-bankinga, mnogi još uvijek imaju strah i na sam pomen te usluge.

Danas skoro svaka, ako ne i svaka banka ima uslugu elektronskog plaćanja računa, a zaposleni su tu da objasne kako funkcioniše ova aplikacija. U osnovne usluge e-bankinga ubrajaju se sve vrste plaćanja, pregled stanja računa korisnika, evidencija transakcija i transfer novca sa jednog računa na drugi. Sama registracija se obavlja u poslovnicama banke, gdje se i otvara nalog.

Ušteda

S obzirom na to da svi građani novac izdvajaju za brojne račune, odnosno plaćaju ono što su zaista i potrošili, možda je i nepotreban trošak provizija za naknadu plaćanja računa. Bez obzira na to da li je račun plaćen u pošti ili banci, usluga se naplaćuje za svaki račun, i to i po nekoliko KM. S druge strane, kada je riječ o elektronskom plaćanju računa, usluga košta svega nekoliko feninga, i to većinom do pola KM.

Aplikacija nema radno vrijeme

Skoro sve banke rade u periodu od devet do 17 časova (neke i duže), te je, pogotovo onima koji su zaposleni, izuzetno teško stići do šaltera na vrijeme.

Bez obzira na to da li su u pitanju praznici ili vikendi, ništa od toga nije bitno za uslugu elektronskog plaćanja, jer sve možete završiti iz svoje kuće, u svega nekoliko koraka.

Ne morate čuvati mnogobrojne papire

Većina građana čuva plaćene račune, a oni su uglavnom po fasciklama ili nekim ladicama, ili se, u krajnjem slučaju, izgube. Sa elektronskim bankarstvom to nije slučaj, jer aplikacija čuva sve prethodne transakcije, tako da se u samo nekoliko klikova dolazi do istorije plaćanja računa.

Ako pogriješite, postoji rješenje

Vjerovatno i najveća barijera zbog koje mnogi odustaju kada je riječ o elektronskom bankarstvu, jeste strah da će pogriješiti prilikom unosa podataka.

Činjenica je da se to može desiti, ali aplikacija je tu da još jedanput podsjeti da se provjere uneseni podaci. Za one koji ipak pogriješe prilikom unosa brojki, bilo bi najbolje da u što kraćem roku pronađu dugme za storniranje u okviru aplikacije, ili, ako je jednostavnije, kontaktiraju servis centar banke u kojoj imaju račun.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.