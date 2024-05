Kako je novinar hodio "stazom Svetog Vasilija"

TREBINJE - Proteklog vikenda, u vrijeme kada je veliki broj hodočasnika i vjernika hrlio ka Ostrogu i Manastiru Svetog Vasilija u Mrkonjićima, vječnom počivalištu i rodnom selu ovog sveca, novinar i direktor Radio i Glasa Trebinja Manojlo Ćuk kretao se jednom drugom stazom: putem Svetog Vasilija, sa desne strane Popovog polja na lijevi dio, do manastira Zavala i nazad, u rodno selo Svetog Vasilija, Mrkonjiće.

"Ja sam rođen u selu Veličani, na lijevoj strani Popovog polja, pa smo mi iz ovog sela uvijek na Dan Svetog Vasilija najprije odlazili preko polja i obilazili Manastir Svetog Vavedenja u Zavali udaljenog oko tri kilometra, gdje je našega sveca odveo tadašnji iguman manastira, otac Serafim, inače stric tada malog Stojana Jovanovića, pa smo tek odatle išli u Mrkonjiće.

Mladi monah, otac Vasilije je često hodio putem kroz polje, od Zavale u kojoj se zamonašio do svoje rodne kuće, gdje je posjećivao porodicu i to u vrijeme kada polje nije bilo pod vodom, jer je do izgradnje hidroakumulacije Trebišnjica plavila ovaj dio polja, a kada je polje bilo pod vodom išao bi okolnim putem, tako da je prirodno da ovu rutu nazovemo 'stazom Svetog Vasilija'", kaže Ćuk.

U proljetnim danima uglavnom rijeka ne plavi, tako da su se od starina, kako kaže Ćuk, ljudi kroz polje za Dan Svetog Vasilija uveliko kretali na ovo hodočašće koje on još praktikuje i, kako kaže, uvijek bi pored puta brao poljsko cvijeće i nosio ga kući, kako bi ga darovao majci, supruzi i ženama u svom okruženju.

On je to učinio i ovoga puta, a za one žene kojima ga nije mogao lično uručiti koristio je društvene mreže, jer se, kako dodaje, ovaj sveti dan ove godine podudario i sa Danom majki.

"Nisam ja ovo cvijeće brao, jer mi taj glagol u ovom kontekstu zvuči malo nasilno, ja sam ovo cvijeće pokupio na 'stazi Svetog Vasilija' koja je svake godine, a ove godine posebno zbog vremenskih prilika, prepuna različitog cvijeća i miomirisna, usudio bih se reći kao rajski vrt i tvrdo vjerujem da je takva zbog činjenice da je njom vijekovima unazad hodio naš mnogopoštivani svetac, a vjerujem da i danas njome hodi i blagosilja nas", navodi dalje Ćuk.

Budući da je u njegovom rodnom selu Veličani sagrađena i Spomen-kosturnica u kojoj su sahranjeni zemni ostaci brojnih uglednih hercegovačkih Srba koje su u Drugom svjetskom ratu njihove komšije Hrvati i Bošnjaci ustaški opredijeljeni bacali u jame, ova staza od Veličana preko Zavale do Mrkonjića je ono što povezuje Svetog Vasilija sa svim svetim žrtvama srpskih novomučenika Popovog polja.

Zbog te činjenice bi ovaj dio Popovog polja, odnosno ova "staza Svetog Vasilija" mogla postati i značajna turistička ruta u vjerskom turizmu, spajajući tri sveta mjesta: dva manastira i spomen-kapelu srpskih novomučenika.

