Kako prelazak na zimsko računanje vremena utiče na ljude?

Zimsko računanje vremena ove godine počinje 29. oktobra pomjeranjem kazaljki za jedan čas unazad, u noći između subote i nedjelje, a kraći dani i duže noći mogu nekim ljudima teško pasti te im prouzrokovati depresiju, pospanost, razdražljivost i sl.

U nastavku možete pročitati kako neke osobe reaguju na ove promjene, te koji su načini da se lakše izborite s njima.

Šta prouzrokuje promjena sata?

Za početak, stručnjaci navode da se većina ljudi nakon prelaska na zimsko računanje vremena žali na osećaj umora. S obzirom na to da dva puta godišnje pomjeramo kazaljke za jedan sat, oni navode da to pomjeranje ima isti efekat na ljudski organizam kao prelazak iz jedne u drugu vremensku zonu. Tokom ovih naglih promjena, koje imaju snažan uticaj na unutrašnji biološki sat, ljudi se najviše žale na probleme sa otežanim uspavljivanjem, osjećajem da im dan prekratko traje, osjećajem umora i pospanosti koja se javlja u večernjim satima ili varijacijama u krvnom pritisku u prvih nekoliko dana od promjene. Tada tegobe najčešće osjećaju ljudi koji imaju neko hronično oboljenje i djeca, jer njima treba mnogo više sna. Najčešći siptomi su: poremećaj sna, dnevna pospanost, gubitak koncentracije, glavobolja, osjećaj preskakanja srca, malaksalost, razdražljivost i znatan pad raspoloženja.

Zimsko računanje vremena naglo skraćuje dan

Vraćanjem na zimsko računanje vremena naglo ubrzavamo prirodno skraćenje dana i produženje noći, a dok se većina osoba lakše izbori s ovim promjenama, za neke to predstavlja problem. Tada se kod nekih osoba, zbog kraće vremenske izloženosti dnevnoj, sunčevoj svjetlosti pojavljuju simptomi karakteristični za tzv. zimsku depresiju.

Nju, prema riječima ljekara, karakterišu povećana pospanost, gubitak interesovanja za svakodnevne aktivnosti, bezvoljnost, pojačan apetit, a pogotovo ka šećerima i ugljenim hidratima, što vodi povećanju tjelesne mase i gojaznosti. No, kod većine ljudi ovi simptomi su blagi i ne remete svakodnevne aktivnosti.

Kako se prilagoditi ovoj promjeni vremena?

Redovne šetnje tokom dana izuzetno su važne, pogotovo za starije osobe i one koje nisu fizički aktivne tokom radnog vremena. Prema savjetima stručnjaka, redovnu i umjerenu fizičku aktivnost treba praktikovati i tokom zimskih dana, a posebno je važno svakodnevno se izlagati dnevnoj, sunčevoj svjetlosti. Osim toga, i temperatura u sobi u kojoj se spava trebalo bi da bude dva do tri stepena niža od temperatura u prostoriji u kojoj se boravi tokom dana i večeri, jer će to omogućiti bolji kvalitet spavanja.

Promjenom sata mijenja se bioritam

Kada je u pitanju ljudsko zdravlje i to kako promjena sata nepovoljno utiče na njega, postoje razne studije, na primjer u Americi, koje pokazuju da se u periodima promjene javljaju određene tegobe, poput umora, povećanja depresije, čak i zloupotreba supstanci. Mijenjanjem vremena se poremeti bioritam koji reguliše cjelokupne funkcije tijela, a da bi se on vratio u normalu, potrebno je neko vrijeme. Inače, tegobe i promjene u zdravstvenom stanju uzrokovane promjenom satnice su potvrđene i na ispitanicima koji imaju zdravstvene probleme.

