Kakvo vrijeme nam donosi početak maja

BANJALUKA - Početak maja donosi i dalje promjenjive vremenske prilike.

U ponedjeljak ujutru nas očekuje oblačno i pretežno suvo vrijeme uz mjestimične padavine. Prijepodne padavine postepeno jačaju na jugu i istoku i tokom dana zahvataju većinu predjela, osim krajnjeg sjevera, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda,

Na jugu, jugoistoku i ponegdje u Krajini očekuju se jači pljuskovi. Na krajnjem sjeveru pretežno suvo i malo toplije vrijeme uz povremene sunčane periode.

Vjetar slab, na istoku umjeren, istočnih smjerova.

Maksimalna temperatura vazduha od 13 stepeni Celzijusovih do 19, na krajnjem sjeveru do 22, u višim predjelima od devet stepeni.

U utorak, 3. maja, na jugu i istoku očekuje se oblačno i svježije sa kišom.

U ostalim predjelima u prvom dijelu dana oblačno, a popodne toplije uz postepeno razvedravanje i više sunčanih perioda.

Minimalna temperatura vazduha od pet do jedanaest. Maksimalna temperatura vazduha od 15 na jugu i jugoistoku do 23 stepena Celzijusa na sjeveru, u višim predjelima do devet stepeni.