Kakvo će vrijeme biti u petak u BiH

SARAJEVO - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FbiH) sutra će biti sunčano vrijeme, malo oblačno i svježije nego prethodnih dana, uz temperaturu vazduha do 30 Celzijusovih stepeni.

Poslije podne na planinama i istoku će biti uslova za pojavu prolaznih pljuskova sa grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, sjeverni i sjeveroistočni, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od 12 do 18, a najviša dnevna od 22 do 28, na jugu do 30 Celzijusovih stepeni.

Temperatura vazduha izmjerena danas u 14.00 časova: Bjelašnica 16, Nevesinje 18, Han Pijesak 19, Mrakovica 20, Srebrenica 22, Čemerno 24, Kalinovik 25, Drinić, Mrkonjić Grad i Sokolac 26, Gacko i Novi Grad 27, Bijeljina, Zvornik, Prijedor i Ribnik 28, Banjaluka i Doboj 29, Sarajevo i Trebinje 30, Bileća 31, Zenica 32, Mostar 33 i Višegrad 34 Celzijusova stepena.