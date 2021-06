Kakvo će vrijeme biti u subotu u BiH

SARAJEVO - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će preovladavati promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, uz slabiji razvoj oblaka nestabilnosti koji će usloviti rijeđe i izolovane pljuskove, prvo u Posavini i Semberiji, zatim u centralnim predjelima i na istoku, dok će u ostalim predjelima biti suvo.

U noći sa petka na subotu očekuje se povećanje oblačnosti sa sjeverozapada uz uslove za kratkotrajnu mjestimičnu kišu u centralnom pojasu, te na istoku, do prijepodnevnih časova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, sjevernog smjera, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha iznosiće od 10 do 15, a najviša dnevna od 21 do 26, lokalno na sjeveru, te na jugu do 28 stepeni Celzijusovih.

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica sedam, Han Pijesak 13, Kalinovik 17, Sarajevo, Sokolac i Čemerno 18, Gacko 20, Mrakovica i Srebrenica 21, Nevesinje, Mrkonjić Grad, Drinić i Višegrad 22, Šipovo i Bileća 23, Novi Grad, Prijedor i Ribnik 24, Trebinje i Bijeljina 25, Doboj 26, Banjaluka i Srbac 27, te Mostar 29 stepeni Celzijusovih.