Kakvo će vrijeme narednih dana biti u Srpskoj

BANJALUKA - U Republici Srpskoj narednih dana biće promjenljivo i nestabilno vrijeme, mjestimično sa kišom, a najviša dnevna temperatura vazduha iznosiće od 12 do 23 stepena Celzijusova, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sutra ujutro biće pretežno vedro i sunčano, a tokom prijepodneva očekuje se povećanje oblačnosti, dok će tokom dana biti promjenljivo do pretežno oblačno uz sunčane intervale, poslije podne i uveče sa prolaznom kišom i pljuskovima od sjeverozapada preko centralnih krajeva ka istoku i jugu.

Minimalna temperatura vazduha iznosiće od devet do 15, na planinama od šest, a najviša dnevna od 15 do 20, na jugu i istoku do 24 stepena Celzijusovih.

U nedjelju, 30. maja, jutro će biti oblačno i svježije sa mjestimično slabom kišom u centralnim predjelima i na istoku, na zapadu i jugu djelimično vedro, dok će tokom dana biti promjenljivo oblačno u istočnoj polovini zemlje, ponegdje sa kratkotrajnom kišom, a na zapadu i jugu sa dužim sunčanim periodima.

Minimalna temperatura vazduha biće od sedam do 13, na planinama od pet, a najviša dnevna od 12 do 18, na jugu do 22 stepena Celzijusova.

Posljednjeg dana maja, u ponedjeljak, jutro će biti promjenljivo do umjereno oblačno i svježije, tokom dana promjenljivo i nestabilno, mjestimično sa prolaznom kišom i pljuskovima, uz moguće grmljavinske procese.

Povremeno će biti sunčanih perioda, više na jugu i zapadu, a tokom noći biće slabe prolazne kiše na sjeveru, dok se u ostalim krajevima očekuje smanjenje oblačnosti.

Minimalna temperatura vazduha iznosiće od pet do 10, na jugu do 12, a najviša dnevna od 12 do 18, te na jugu i zapadu do 22 stepena Celzijusova.

U utorak, 1. juna, jutro biće promjenljivo do umjereno oblačno, na jugu vedro, dok će tokom dana biti promjenljivo i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom u centralnim i istočnim krajevima, na jugu i zapadu sa manje oblaka i sunčano, a uveče biće suvo i vedrije.

Minimalna temperatura vazduha biće od sedam do 11, na jugu do 14, a najviša dnevna od 13 do 19, a na jugu do 23 stepena Celzijusova.