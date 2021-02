Kakvo će vrijeme sutra biti u BiH

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje oblačno vrijeme sa kišom, a na jugu pljuskovi sa grmljavinom.

Ujutro će biti pretežno oblačno sa kišom u većini krajeva, na jugu sa pljuskovima, grmljavinom i mjestimično obilnijim padavinama, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana na sjeveru će biti perioda suvog i sunčanog vremena, s temperaturom u manjem padu, ali i dalje iznad prosjeka.

Kasnije poslije podne i uveče moguće je djelimično razvedravanje, a u toku noći sa povremenom kišom na jugu i jugozapadu.

Duvaće vjetar umjeren, sredinom dana pojačan, jugozapadni.

Minimalna temperatura vazduha biće od četiri do 10, na planinama oko jedan stepen, dok će najviša dnevna biti od osam do 14, na sjeveroistoku do 16, a na planinama od tri stepena Celzijusova.

Slaba do umjerena kiša očekuje se u većini krajeva i u utorak, 9. februara, na jugu pljuskovi i obilnije padavine. U toku noći moguće je djelimično raslojavanje oblačnosti.

Minimalna temperatura vazduha biće od dva do osam, na planinama oko nula, a najviša dnevna od šest do 11, na sjeveroistoku do 13, na planinama od dva stepena Celzijusova.

U srijedu, 10. februara, tokom dana se očekuje jačanje oblačnosti sa zapada, koje donosi kišu, a na jugu poljuskove. U toku noći na četvrtak pad temperature i provijavanje snijega na planinama, ali ga može biti i u nižim krajevima.

Minimalna temperatura vazduha biće od dva do osam, na planinama oko nula, a najviša dnevna od šest do 11, na sjeveru do 15, a na planinama od tri stepena Celzijusova.

Susnježica i snijeg mogući su u većini krajeva u četvrtak, 11. februara, a njihovo slabljenje se očekuje tokom dana i predveče.

Minimalna jutarnja temperatura vazduha biće od minus tri do četiri, na jugu i istoku oko sedam, a najviša dnevna od minus tri do četiri, a na jugu do devet stepeni Celzijusovih.