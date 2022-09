Kakvo nas vrijeme čeka narednih dana

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas je biti oblačno vrijeme, uz najvišu temperaturu vazduha do 22 stepena Celzijusova.

Tokom dana na zapadu i jugu očekivala se česta kiša, u ostalim predjelima u prvom dijelu dana pretežno suvo i toplije, a popodne i uveče povremena kiša padaće i na istoku.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, duvaće slab do umjeren vjetar, istočni i jugoistočni.

Prema prognozi federalnog hidro-meteorološkog zavoda u ponedjeljak se očekuje oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima ponegdje praćenih grmljavinom.

"Obilnije padavine na području Hercegovine, jugozapadne i zapadne Bosne. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 20, a dnevna od 15 do 21 °C"; navodi se u prognozi.

U utorak se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 16 do 22 °C.

Kako se dodaje, u srijedu se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima. U većem dijelu zemlje prestanak padavine poslije podne. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu do 17, a dnevna od 14 do 19, na jugu do 23 °C.

Meteorolozi za četvrtak najavljuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima.

"Intenzivnije padavine na području Hercegovine i jugozapadne Bosne. U ostatku zemlje povremeno i lokalno slaba kiša ili lokalni pljusak. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevna od 19 do 25 °C", navedeno je u prognozi.