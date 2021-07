Kakvo nas vrijeme očekuje do kraja dana

SARAJEVO - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ danas će biti promjenljivo oblačno vrijeme sa periodima kiše i pljuskova sa grmljavinom, a lokalno su moguće i nepogode uz duže grmljavinske procese i pojačan vjetar.

Jutro oblačno, ponegdje sa slabom kišom na sjeveru i istoku, na jugu vedro, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Dnevna temperatura vazduha biće niža nego prethodnih dana, a tokom dana biće i sunčanih perioda, te će uveče doći do razvedravanja.

Minimalna temperatura vazduha od 13 do 18, na jugu do 20, a najviša dnevna od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih.

Vjetar slab, sjevernog i i sjeverozapadnog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena jutros: Tuzla 12, Sokolac i Čemerno 13, Han Pijesak 14, Sarajevo, Novi Grad i Mrkonjić Grad 16, Zenica 17, Banjaluka, Prijedor i Bileća 19, Bijeljina, Doboj i Mostar 20, Neum 21 i Trebinje 22 stepena Celzijusova.