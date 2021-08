Kakvo nas vrijeme očekuje do kraja dana

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ danas će biti promjenljivo oblačno, u pojedinim predjelima sunčano i ugodno vrijeme, a na krajnjem jugu i jugoistoku moguć je pljusak i grmljavina.

Jutro na sjeveru i u dijelu gornjeg toka rijeke Drine promjenljivo oblačno, u ostalim predjelima vedro ili uz malu oblačnost, sa uslovima za prolaznu sumaglicu i maglu u kotlinskom predjelima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Poslije podne u većini predjela biće sunčano uz malu oblačnost.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Najniža temperatura vazduha biće od 10 do 18, na jugu do 20, a najviša od 22 do 27, na jugu do 32 stepena Celzijusova.

Temperatura vazduha izmjerena jutros: Han Pijesak 10, Sokolac i Čemerno 12, Sarajevo 14, Mrkonjić Grad i Novi Grad 15, Tuzla 16, Bijeljina, Prijedor i Zenica 17, Doboj 18, Banjaluka i Bileća 19, Trebinje i Bihać 21 stepen Celzijusov.