Kakvo nas vrijeme očekuje do kraja dana

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ danas će na zapadu, sjeverozapadu i dijelom sjeveru biti uslova za kišu, a u ostalim predjelima biće sunčano i vruće.

U toku noći će se frontalna zona premještati prema istoku, tako da će do sutra ujutro zona padavina preći preko sjevera i centralnih predjela na istok, dajući kišu, pljuskove i lokalne grmljavine, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na jugu ostaje suvo.

Minimalna temperatura vazduha danas iznosiće od 15 do 20, a najviša na zapadu od 25 do 29 na sjeveroistoku, istoku i jugu od 32 do 35 stepeni Celzijusovih.

Vjetar će biti slab do umjeren u zapadnim područjima jugozapadni, a u ostalim predjelima sjeverni i sjeverozapadni, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutros je pretežno vedro i toplo.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Sokolac devet, Zenica 12, Tuzla, Novi Grad, Han Pijesak i Čemerno 14, Banjaluka, Prijedor, Sarajevo, Mrkonjić Grad i Bileća 15, Doboj 16, Bijeljina 17 i Trebinje 20 stepeni Celzijusovih.