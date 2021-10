Kakvo nas vrijeme očekuje do kraja dana

BIJELJINA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa temperaturom od osam do 13, na jugu do 18 stepeni Celzijusovih.

Ujutru i prije podne prolazak hladnog fronta sa sjeverozapada donosi promjenljivo oblačno vrijeme i slabu kišu od sjevera ka centralnim krajevima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Lokalno po kotlinama i riječnim dolinama biće magle tokom jutra, a na planinama slabog mraza.

Na jugu će veći dio dana biti vedro i sunčano. Tokom večeri uglavnom vedro.

Duvaće slab do umjeren sjeverni vjetar, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Bjelašnica minus četiri, Čemerno i Drvar jedan, Sokolac i Livno dva, Gacko i Ivan-sedlo tri, Nevesinje, Tuzla i Bugojno četiri, Banjaluka, Prijedor, Doboj, Sarajevo i Zenica pet, Bijeljina i Bileća šest, Višegrad, Zvornik i Gradačac sedam, Trebinje devet, Mostar 11, te Neum 12 stepeni Celzijusovih.