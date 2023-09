Kakvo nas vrijeme očekuje do kraja dana

BIJELJINA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ danas se očekuju jači pljuskovi sa grmljavinom i obilne padavine, a tokom dana i uveče biće sve hladnije.

Tokom prijepodneva na sjeverozapadu biće hladnije sa jakom kišom i pljuskovima sa grmljavinom, na istoku i jugu suvo i toplo uz sunčane periode, a tokom dana padavine će jačati na zapadu i sjeveru, zatim i na jugu.

Poslije podne i do večeri jača kiša zahvatiće i istočne predjele, uveče će biti obilnih padavina u većini predjela, a do večeri će i na istoku doći do pada temperature vazduha, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće umjeren do jak vjetar, na planinama ponegdje i olujni, južnih smjerova, na sjeveru slab do umjeren.

Dnevna temperatura vazduha biće od 18 na sjeverozapadu do 31 na istoku, u višim predjelima na zapadu od 16 stepeni Celzijusovih.

Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Bjelašnica 10, Kneževo 13, Šipovo, Mrkonjić Grad, Ribnik i Čemerno

15, Foča i Rudo 16, Banjaluka, Srbac, Srebrenica i Višegrad 17, Prijedor, Novi Grad, Sokolac, Han Pijesak, Gacko i Kalinovik 18, Sarajevo, Doboj i Zenica 19, Bijeljina, Zvornik, Tuzla i Mostar 20, Bileća 23, Trebinje 25, a Neum 26 stepeni Celzijusovih.