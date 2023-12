Kakvo nas vrijeme očekuje do kraja dana

BIJELJINA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas se u drugom dijelu dana u većini predjela očekuje kiša, a ponegdje su mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom.

U prvom dijelu dana duvaće jak do olujni južni vjetar, a poslijepodne će postepeno početi da slabi.

Tokom prijepodneva uz postepeno naoblačenje kiša će početi da pada na sjeverozapadu i zapadu, a potom će zahvatiti većinu predjela, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na zapadu će nakratko doći do prestanka padavina i djelimičnog razvedravanja, a kasnije popodne i uveče nove padavine sa sjeverozapada zahvatiće sjeverne i zapadne predjela.

Usljed naglog pada temperature u tim krajevima kiša će preći u susnježicu i snijeg u višim predjelima, a slab snijeg će ponegdje padati i u nizinama.

Jutarnja temperatura vazduha od nula do pet na zapadu, na istoku i jugu do 12, u višim predjelima od minus dva, dok će najviša dnevna biti od 17 do 23, u višim predjelima od 10 stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini i na sjeverozapadu lokalno je zabilježena kiša.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Čemerno devet, Han Pijesak 12, Sokolac 14, Bileća i Sarajevo 16, Srebrenica, Neum, Brčko i Zenica 19, Banjaluka, Bijeljina i Tuzla 20 stepeni Celzijusovih.

