Kakvo nas vrijeme očekuje do kraja dana

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH u prvom dijelu dana biće pretežno oblačno i suvo vrijeme, a potom se očekuje razvedravanje.

Uveče se oko rijeka i po kotlinama očekuje formiranje magle, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, a na jugu umjerena bura. Najviša temperatura vazduha od peti do 10, na jugu do 13 stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Bjelašnica minus sedam, Han Pijesak, Čemerno minus jedan, Rudo, Višegrad, Foča, Bugojno nula, Kalinovik, Srbac, Srebrenica, Doboj, Šipovo, Sarajevo, Tuzla, Sanski Most, Bihać, Sokolac jedan, Novi Grad, Kneževo, Banjaluka, Zenica dva, Gacko, Ribnik, Mrkonjić Grad tri, Bijeljina, Gradačac četiri, Bileća pet, Trebinje, Široki Brijeg osam, Mostar, Stolac 10

Na Han Pijesku jutros je izmjereno četiri centimetra snijega.

