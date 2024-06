U Republici Srpskoj očekuju se veoma visoke temperature vazduha, do 37 stepeni Celzijusa.

Za danas je najavljena temperatura do 33 stepena, sutra do 34, a već od srijede očekuje se do 37 stepeni.

Sa petka na subotu očekuje se i tropska noć kada će minimalna temperatura biti 20 stepeni.

