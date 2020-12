Kakvo nas vrijeme očekuje do kraja godine?

Na prostoru Bosne i Hercegovine tokom ove sedmice preovladavaće stabilno, djelimično sunčano i za ovo doba godine nešto toplije.

Više sunčanih intervala očekuje se u Hercegovini i na planinama.

U kotlinama i duž riječnih tokova Bosne izvjesna je dugotrajna magla sa slabim mrazom u jutarnjim satima, ponegdje i tokom dana.

Kako je navedeno u saoopštenju, jutarnje temperature vazduha u sjevernijim dijelovima variraće od -3°C do 2°C, na jugu zemlje od 2°C do 7°C. Maksimalne dnevne temperature na sjeveru variraće između 5°C i 11°C, u Hercegovini do 13°C.

'Prema raspoloživim sinoptičkim proračunima i početkom sljedeće sedmice (21.12.) prognozira se suvo, stabilno i malo do umjereno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima na sjeveru je moguća slaba magla. Od (24.12.) u Hercegovini i zapadnim dijelovima prognozira se povremena slaba kiša. Veće količine padavina moguće su od (27.12.).

Minimalne temperature variraće između 2°C i 7°C na sjeveru, do 10°C u Hercegovini. Maksimalne temperature kretaće se između 7°C i 12°C na sjeveru, do 14 stepeni na jugu, saopšteno je.

