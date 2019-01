Kakvo nas vrijeme očekuje do kraja januara?

SARAJEVO, BANJALUKA - Do kraja mjeseca očekuje se nestabilno vrijeme, u Hercegovini sa kišom, u centralnoj, zapadnoj i jugozapadnoj Bosni sa susnježicom i snijegom.

Na sjeveru, sjeveroistoku i istoku Bosne prognozira se nešto stabilnije vrijeme sa povremenim slabim padavinama, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, prenosi televizija "N1".

Do polovine sedmice jutarnje temperature u Bosni kretaće se od -8 do -3, u Hercegovini od -1 do 4, a dnevne u Bosni od -2 do 3, izuzev na sjeveru i sjeverozapadu Bosne, gdje se dnevne očekuju i do 7 stepeni.

U Hercegovni dnevne vrijednosti temperatura prognoziraju se od 3 do 8 °C.

Nešto ugodnije temperature izgledne su od 17. do 31. januara. Vrijednosti jutarnjih temperatura u Bosni i Hercegovini prognoziraju se od -2 do 3, a dnevnih od 4 do 9 °C, saopšteno je.