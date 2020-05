Kakvo nas vrijeme očekuje do kraja mjeseca?

BANJALUKA, SARAJEVO - Nastavak sedmice, kao ni vikend u većini krajeva Bosne i Hercegovine neće biti suv. Preovladavaće oblačno uz povremenu kišu, često u obliku pljuskova s grmljavinom.

Nije isključena i pojava grada. Vjetar umjeren, na jugu zemlje na momente i jak. Od četvrtka (21.05.) moguća je postepena stabilizacija vremenskih prilika s više sunčanih sati.

Jutarnje temperature u sjevernijim dijelovima variraće od 11°C do 17°C, na jugu zemlje od 17°C do 22°C. Maksimalne dnevne temperature na sjeveru između 17°C i 22°C, u Hercegovini od 20 do 25°C.

U posljednjoj sedmici ovog mjeseca prema dostupnim prognostičkim materijalima, prognozira se pretežno sunčano i djelimično oblačno vrijeme. U posljepodnevnim satima mogući su kraći lokalni pljuskovi pretežno u centralnim, sjevernim i istočnim područjima.

Minimalne temperature variraće između 6°C i 12°C na sjeveru, do 15°C u Hercegovini. Maksimalne temperature kretaće se između 20°C i 26°C.

