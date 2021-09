Kakvo nas vrijeme očekuje do kraja mjeseca?

BANJALUKA - Republiku Srpsku do kraja mjeseca očekuje nestabilno vrijeme, povremeno sa kišom i pljuskovima, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Od večeras se očekuje naoblačenja pa se ponegdje može očekivati slaba kiša tokom noći i ujutro, ali će prije podne sutra biti suvo sa sunčanim periodima.

Tokom dana biće nestabilno vrijeme, očekuju se kraći intervali kiše ili pljuskovi, a moguća je i grmljavina. Povremeno će biti i sunčanih perioda, ali će se zadržati toplo za ovo doba godine.

Duvaće slab do umjeren vjetar, prije podne jugozapadni, poslije podne u skretanju na sjeverozapadni.

Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 18, na planinama od 10 stepeni, a najviša dnevna od 21 do 27, na sjeveru i do 30 stepeni Celzijusovih.

Pad dnevne temperature očekuje se od utorka, 28. septembra, kada će biti uglavnom oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom. Toplije će biti na jugu gdje se očekuje i više sunčanih perioda, ali su poslije podne mogući kratkotrajni pljuskovi.

Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 16, a najviša dnevna od 17 do 23, na jugu do 27 stepeni Celzijusovih.

Oblačno, ali suvo je najavljeno za srijedu, 29. septembra, jedino će na jugu i u centralnim krajevima biti uslova za kratkotrajnu kišu ili pljuskove. Djelimično razvedravanje meteorolozi prognoziraju uveče.

Jutarnja temperatura vazduha od devet do 15, na jugu do 17 stepeni, a najviša dnevna od 18 do 23, na jugu do 25 stepeni Celzijusovih.

Posljednjeg dana septembra, u četvrtak biće promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa kišom ili pljuskovima i svežije.

Jutarnja temperatura vazduha od osam do 13, na jugu do 15 stepeni, a najviša dnevna od 10 do 16, na jugu do 20 stepeni Celzijsovih.