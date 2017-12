Kakvo nas vrijeme očekuje do kraja sedmice i u novogodišnjoj noći

BANJALUKA - I ovaj decembar bio je varljiv, sa hladnim, sniježnim danima, ali i onima kada je temperatura bila u plusu, kao što je slučaj danas.

A, slično vrijeme nas očekuje i na isteku ovog mjeseca.

Oblačno s kišom sutra će biti u Hercegovini, na sjevernim, zapadnim, jugozapadnim i centralnim područjima Bosne.

Jače padavine biće u Hercegovini i na jugozapadu Bosne gdje se očekuje između 20 i 50 litara padavina po metru kvadratnom. Na istoku i sjeveru Bosne lokalno kratoktrajne slabije padavine. Krajem dana, padom temperature vazduha, kiša će preći u susnježicu i snijeg prvo na sjeveru i zapadnim područjima i tokom noći na petak susnježica i snijeg se šire na cijelu Bosnu. U Hercegovini snijeg će padati na planinama.

Vjetar će biti umjerene jačine, sa jakim udarima, južnog smjera. Od poslijepodnevnih sati i tokom noći na petak vjetar postepeno, sa sjevera zemlje prema jugu, mijenja smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10 stepeni. Najviša dnevna između 7 i 13, na sjeveroistoku do 16 stepeni.

U BiH će u petak biti pretežno oblačno vrijeme sa snijegom ili susnježicom većinom prijepodne. Na jugu zemlje kiša. U drugoj polovini dana slab snijeg još može padati u centralnim i istočnim područjima. Prognozirana visina sniježnog pokrivača je od pet do 10 centimetara. Od poslijepodnevnih sati postepeno razvedravanje sa zapada prema istoku zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine, sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Temperatura vazduha većinom između minus dva i tri, na jugu zemlje od pet do devet stepeni.

U BiH u subotu, 30. decembra, prijepodne pretežno vedro. Po kotlinama i uz riječne tokove magla. Od sredine dana naoblačenje sa zapada će zahvatiti cijelu zemlju. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U Bosni i u drugoj polovini dana vjetar mijenja smjera na jugo. Najniža jutarnja temperature vazduha većinom između minus osam i minus tri, na jugu zemlje do jedan stepen. Najviša dnevna uglavnom između minus četiri i četiri, na jugu zemlje do sedam stepeni.

Više oblačnosti je u nedjelju 31. decembra moguće na sjeveru, na zapadu i jugozapadu Bosne i u Hercegovini. U ostalim područjima biće sunčano. Vjetar slab, na sjeveru južnog smjera, a u Hercegovini sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između minus pet i nula stepeni. Najviša dnevna uglavnom između pet i 10 stepeni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Za novogodišnju noć u većem dijelu BiH ne prognoziraju se padavine, a temperature će se naveče kretati oko nula stepeni.