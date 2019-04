Kakvo nas vrijeme očekuje do kraja sedmice?

BANJALUKA - U Republici Srpskoj će cijela sedmica biti kišovita, a u nedjelju, 5. maja, jutarnja temperatura vazduha biće ispod prosjeka za ovo doba godine, od dva do šet stepeni Celzijusovih, a na planinama oko nule, rečeno je Srni u republičkom Hidrometeorološkom zavodu.

Dežurni sinoptičar Božidar Perovanović rekao je da će sutra biti promjenljivo i nestabilo, sa mogućnošću pljuskova, uglavnom na istoku Srpske, dok će na sjeverozapadu i dijelu sjevera biti pretežno vedro.

Minimalna temperatura vazduha iznosiće od tri do 10 stepeni Celzijusovih, a najviša dnevna od osam do 16, na jugu i sjeveru i do 20 stepeni Celzijusovih.

Vjetar će biti slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni.

Perovanović navodi da će u četvrtak, 2. maja, ujutro biti promjenljivo oblačno i u većini krajeva suvo, a kratkotrajna slaba kiša moguća je samo na krajnjem sjeveru uz rijeku Savu.

Minimalna temperatura iznosiće od šest do 12, na planinama oko dva stepena, a najviša dnevna od 15 do 22, na planinama oko 11 stepeni Celzijusovih.

Prema njegovim riječima, u petak, 3. maja, ujutro je slaba kiša moguća dijelom na sjeveru, a nestabilno će biti i tokom dana, te se kasno poslije podne na sjeveru očekuju pljuskovi.

Minimalna temperatura biće od četiri do 12 stepeni, a najviša dnevna od 16 do 22 stepena Celzijusova.

Perovanović kaže da će u subotu, 4. maja, jutro biti malo do umjereno oblačno, na sjeverozapadu sa slabom kišom, a u Hercegovini vedro.

"Tokom dana stiže naoblačenje na sjevernu polovinu zemlje sa zapada koje će usloviti kišu, a ponegdje i pljuskove", naveo je Perovanović.

On je dodao da će se padavine poslije podne proširiti i na istočne krajeve Srpske, a predveče i na Hercegovinu, pa će u noći na nedjelju biti kišovito.

Minimalna temperatura u subotu će biti od pet do 12 stepeni, a najviša dnevna od 16 do 23 stepena Celzijusova.