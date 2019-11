Kakvo nas vrijeme očekuje do kraja sedmice?

SARAJEVO - Jutros je u većem dijelu Bosne i hercegovine oblačno vrijeme s kišom. Djelimično vedro i bez padavina je na području Krajine, javlja Anadolija.

Temperature vazduha izmjerene u sedam sati iznosile su na Bjelašnici četiri, u Sarajevu 14, u Mostaru 18, a Neumu 21 stepen.

Danas u Bosni i Hercegovini očekuje se pretežno oblačno vrijeme. Djelimično vedro na području Krajine. U sjevernim dijelovima je moguća slaba kiša, a više padavina u Hercegovini. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 14 i 20 stepeni.

U Sarajevu je vrijeme oblačno, povremeno može padati slaba kiša. Najviša dnevna temperatura vazduha oko 16 stepeni, prognoze su meteorologa Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine (FHZMBiH).

U četvrtak u Bosni i Hercegovini prije podne se očekuje pretežno oblačno vrijeme, lokalno sa slabom kišom. U drugoj polovini dana postepeno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između šest i 11, na jugu zemlje do 13, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 11 i 17 stepeni.

U petak u Bosni i Hercegovini očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne na sjeveru se očekuje dosta magle i niske naoblake. Vjetar slab južnog smjera. Jačanje juga tokom noći na subotu. Najniža jutarnja temperatura većinom između tri i sedam, na jugu zemlje do 11, a majviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između 10 i 16, na jugu zemlje do 18 stepeni.

U subotu, u Bosni i Hercegovini očekuje se novo jačanje naoblačenje koje će usloviti kišu. Više padavina u Hercegovini. Vjetar umjerene jačine južnog smjera, povremeno sa jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura većinom između četiri i devet, na jugu zemlje do 12, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 10 i 16 stepeni.