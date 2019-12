Kakvo nas vrijeme očekuje do kraja sedmice?

BANJALUKA / SARAJEVO - Za sutra je u BiH najavljeno postepeno smanjenje oblačnosti prije podne prvo na području Krajine i Hercegovine i postepeno prema istoku u poslijepodnevnim satima, navedeno je iz FHMZ BiH.

Prije podne u sjevernim dijelovima slaba kiša u nizinama, a u višim područjima slab snijeg ili susnježica. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera, prije podne povremeno sa jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura većinom između 1 i 5°C, na jugu zemlje od 5 do 9°C. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 5 i 11°C, na jugu zemlje do 14°C.

U srijedu nas, prema prognozama, očekuje pretežno oblačno vrijeme. Lokalno u nizinama će padati slaba kiša, a u višim područjima slab snijeg ili susnježica. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura vazduha većinom između -2 i 3°C, na jugu zemlje do 6°C. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 4 i 8°C, na jugu zemlje do 12°C.

Umjereno do pretežno oblačno biće i u četvrtak. U jutarnjim satima lokalno u nizinama na sjeveru će padati slaba kiša, a u višim područjima slab snijeg. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između -2 i 3°C, na jugu zemlje do 6°C. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 3 i 7°C, na jugu zemlje do 11°C.

Meteorolozi za petak predviđaju oblačno vrijeme. U nizinama će padati slaba kiša, a u višim područjima slab snijeg ili susnježica. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između -5 i 1°C, na jugu zemlje do 4°C. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 2 i 6°C, na jugu zemlje do 10°C.