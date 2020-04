Kakvo nas vrijeme očekuje do kraja sedmice

BANJALUKA / SARAJEVO - Meteorolozi za danas u Bosni i Hercegovini prognoziraju sunčano i toplo vrijeme.

Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 18 i 24°C, a najviša dnevna oko 20°C.

U petak se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura vazduha većinom između 1 i 5 stepeni, na jugu zemlje od 7 do 12. Najviša dnevna temperatura između 19 i 24, na jugu zemlje do 26 stepeni Celzijusa.

Prognozira se da će u subotu preovladavati većinom umjereno i pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura vazduha većinom između 2 i 7°C, na jugu zemlje od 8 do 13°C. Najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između 17 i 23 stepena, na jugu zemlje do 25.

U nedjelju se prognozira u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 1 i 6 stepeni, na jugu zemlje od 8 do 12. Najviša dnevna temperatura između 19 i 25 stepeni Celzijusa.