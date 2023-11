Kakvo nas vrijeme očekuje do kraja sedmice

Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično smanjenje oblačnosti poslije podne. U jutarnjim satima ponegdje u centralnom, istočnim i zapadnim područjima Bosne slabe padavine.

U nizinama kiša ili susnježica, a višim područjima snijeg. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 5, na jugu do 12, a dnevna od 4 do 10, na jugu do 15 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 3, a dnevna oko 5 °C.

U petak 24.11.2023., pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana lokalno slaba kiša se očekuje u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Prema kraju dana i tokom noći kiša širom zemlje. U područjima iznad 1000 m očekuje se postepeni prelazak kiše u susnježicu i snijeg. Vjetar slab do umjeren, veći dio dana, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 12, a dnevna od 10 do 16 °C.

U subotu 25.11.2023., pretežno oblačno vrijeme sa slabim padavinma. U sjevernim područjima Bosne i u Hercegovini se očekuje kiša, a u ostatku zemlje susnježica ili snijeg.

Poslije podne padavine prestaju u Hercegovini, a krajem dana i tokom noći i u većem dijelu Bosne. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjerena do jaka bura, a u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. U Hercegovini i na zapadu Bosne olujni, a u ostatku zemlje, povremeno, jaku udari vjetra. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu do 10, a dnevna od -1 do 5, na jugu do 8 °C.

U nedjelju 26.11.2023., u Hercegovini pretežno sunčano, a u Bosni pretežno oblačno vrijeme. U Bosnije je povremeno moguć slab snijeg ili susnježica. Vjetar umjeren do pojačan zapadni i sjeverozapadni. Poslije podne vjetar u slabljenju. Jutarnja temperatura zraka od -4 do 0, na jugu do 2, a dnevna od -2 do 4, na jugu do 8°C, saopćeno je iz FHMZ BiH.

