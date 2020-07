Kakvo nas vrijeme očekuje do naredne sedmice?

Nakon što je u nedjelju, poslije nekoliko pretežno suvih, sunčanih i natprosječno toplih dana, temperatura u BiH naglo opala, početak nove radne sedmice karakterisaće postepeni porast temperatura.

U utorak (14.07.) u Bosni i Hercegovini preovladavaće pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost. Od srijede (15.07.) do kraja sedmice prognozira se promjenjivo vrijeme, sa povremenim padavinama. Najveća vjerovatnoća za obilnije pljuskove praćene grmljavinskim nevremenom izgledna je u zapadnim i sjevernim područjima zemlje.

Jutarnje temperature vazduha u sjevernijim dijelovima variraće od 8°C do 12°C, na jugu zemlje do 18°C. Maksimalne dnevne temperature na sjeveru između 25°C i 29°C, u Hercegovini do 31°C.

Prema raspoloživim sinoptičkim kartama, naredne sedmice očekuje se promjenjivo vrijeme sa čestim izmjenama stabilnih perioda i perioda sa kišom i pljuskovima.

Minimalne temperature variraće između 10°C i 15°C u sjevernijim dijelovima, do 18°C u Hercegovini. Maksimalne temperature kretaće se između 22°C i 27°C na sjeveru, do 30°C na jugu.

(N1)