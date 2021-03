Kakvo nas vrijeme očekuje do polovine aprila?

Stabilne vremenske prilike izgledne su tokom radne sedmice, a najviše sunčanih sati očekuje se na jugu zemlje, saopšteno je u ponedjeljak u srednjoročnoj vremenskoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Kako je navedeno u saopštenju, centralnoj i istočnoj BiH prognozira se umjereno oblačno vrijeme uz povremene i slabe padavine. Od petka, 02. aprila do kraja prognoznog perioda, očekuje se nestabilno vrijeme uz padavine širom zemlje.

Do kraja sedmice jutra sjevernijim dijelovima svježa sa temperaturama od 3 do 8, u Hercegovini od 5 do 9, najviša dnevna temperatura između 14 i 19 stepeni, na jugu do 22°C.

Od 02. do 13. aprila temperature će biti u blagom padu, jutarnje i dalje pozitivne širom zemlje, na sjeveru od 2 do 7, u Hercegovini od 5 do 10°C. Dnevni temperaturni maksimum u sjevernim dijelovima između 10 i 15, u Hercegovini od 14 do 19 stepeni, saopšteno je.