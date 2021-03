Kakvo nas vrijeme očekuje do ponedjeljka?

BANJALUKA - U Republici Srpskoj narednih dana očekuje se umjereno oblačno vrijeme, uz sunčane periode, a od petka, 26. marta, porast dnevne temperature, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Danas će u poslijepodnevnim časovima doći do postepenog smanjenja oblačnosti, najviša dnevna temperatura vazduha očekuje se od tri do devet stepeni Celzijusovih, na jugu oko 11, a na planinama od minus dva stepena.

Sutra ujutru se očekuje promjenljivo do umjereno oblačno vrijeme, a tokom dana promjenljivo oblačno, bez padavina i uz sunčane periode, sa minimalnom jutarnjom temperaturom vazduha od minus tri do tri i najvišom dnevnom od dva do osam, a na jugu i sjeveru oko 11 stepeni Celzijusovih.

Umjereno oblačno vrijeme očekuje se u petak, 26. marta, a tokom dana pretežno sunčano uz malu oblačnost, pa će dnevna temperatura vazduha biti u porastu u odnosu na prethodne dane.

Minimalna jutarnja temperatura vazduha biće od minus dva do pet, a najviša dnevna od šest do 12, na sjeveru oko 16, te na planinama od nula stepeni Celzijusovih.

U subotu, 27. marta, jutro bi trebalo da bude vedro uz malu oblačnost na sjeveru, tokom prijepodneva sunčano, a poslije podne i uveče povećanje oblačnosti od zapada ka istoku, dok se u toku noći očekuje slaba kiša na sjeveru.

Minimalna jutarnja temperatura vazduha biće od nula do šest, a najviša dnevna od sedam do 13, na sjeveru oko 17, te na planinama od tri stepena Celzijusova.

Oblačno jutro se očekuje u nedjelju, 28. marta, na sjeveru slaba kiša mjestimično, a tokom dana promjenljivo do pretežno oblačno, sa povremenim sunčanim intervalima.

Minimalna jutarnja temperatura vazduha biće od tri do osam, a najviša dnevna od sedam do 13, na sjeveru oko 17, a na planinama od tri stepena Celzijusova.