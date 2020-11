Kakvo nas vrijeme očekuje do srijede?

Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno vedro i hladno vrijeme sa maglom po kotlinama i uz riječne tokove samo u centralnim dijelovima.

Temperature u 7 sati (°C): Bjelašnica -9, Livno -5, Ivan-sedlo -3, Bihać, Sanski Most, Široki Brijeg -2, Bugojno, Gradačac, Grude, Zenica -1, Sarajevo, Tuzla 0, Mostar i Neum 6 °C.

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno vedro vrijeme. Magla ili niska oblačnost moguća je duž riječnih tokova na sjeveroistoku i u centralnim područjima. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. U Hercegovini slaba bura. Jutarnja temperatura od -3 do 2, na jugu do 5, a najviša dnevna od 1 do 7, na jugu od 10 °C.

U ponedjeljak će na sjeveru preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U ostalim dijelovima malo do umjereno oblačno i sunčano. Po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima. Jutarnja temperatura od -2 do 3, na jugu do 6, a najviša dnevna od 5 do 10, na jugu do 12 °C.

U utorak se očekuje malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura od -3 do 2, na jugu do 4, a najviša dnevna od 5 do 11, na jugu do 14 °C.

U srijedu će biti umjereno oblačno i sunčano vrijeme, na istoku i u centralnim krajevima moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura od -4 do 1, na jugu do 6, a najviša dnevna od 6 do 11, na jugu do 15 °C.