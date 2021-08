Kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana: Meteoalarm za dijelove BiH

Zbog izuzetno visokih dnevnih temperatura, te povremenog grmljavinskog nevremena za područje Hercegovine izdat je žuti meteoalarm.

Tako se na mostarskom području prognoziraju ekstremno visoke dnevne temperature koje će se kretati oko 36 stepeni Celzijusa.

Istovremeno na trebinjskom i fočanskom području prognozirane su temperature između 32 i 35 stepeni Celzijusa, kao i povremeno grmljavinsko nevrijeme zbog čega je i za ta područja izdat žuti meteoalarm.

Inače, u Bosni i Hercegovini preovladava pretežno sunčano vrijeme. Magle ili niske naoblake ima po kotlinama u centralnim i istočnim područjima.

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između 28 i 34 stepena Celzijusa. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka oko 32 stepena Celzijusa.

U nedjelju će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 13 i 18°C, na jugu zemlje do 20°C. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 32 i 38°C.

U ponedjeljak u Hercegovini se prognozira pretežno sunčano vrijeme. U sjeverniijim dijelovima sa umjerenom oblačnošću. Poslije podne su mogući pljuskovi sa grmljavinom na istoku, sjeveroistoku i dijelu centralnim dijelovima. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 18°C, na jugu zemlje do 22°C. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 35°C, na jugu zemlje do 38°C.

U utorak u Hercegovini se prognozira pretežno sunčano vrijeme. Na sjeveru sunčano sa umjerenom oblačnošću. U poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 14 i 18°C, na jugu zemlje do 22°C. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 35°C, na jugu zemlje do 38°C.

(N1)