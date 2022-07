Kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana, kada se vrućine vraćaju

SARAJEVO - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Jutro će biti pretežno vedro i sunčano, na sjeveru malo do umjereno oblačno, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Tokom dana biće pretežno sunčano uz promjenljivu oblačnost. Kasnije poslije podne i uveče ponegdje na sjeverozapadu može pasti slaba i kratkotrajna kiša.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 31 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Kako se navodi u saopštenju u srijedu nas, takođe očekuje sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. "Jutarnja temperatura će biti od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 33 stepena Celzijusa", navodi se u prognozi.

Sunčano vrijeme nas očekuje u četvrtak. Jutarnja temperatura će biti od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 36 °C.

Kada je u pitanju petak 15. jul očekuje se, takođe, sunčano vrijeme.

"U drugom dijelu poslijepodneva umjeren porast naoblake na sjeverozapadu može usloviti lokalne pljuskove"; dodaje se u prognozi,

Meteorolozi za petak najavljuju jutarnju temperatura od 15 do 22, na jugu do 25 stepeni Celzijusa, a dnevna od 30 do 36, na jugu do 38 °C.