Kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana?

U subotu ujutro nas očekuje pretežno vedro, uz malu do umjerenu oblačnost. Oko rijeka i po kotlinama ponegdje prolazna magla.

Tokom dana pretežno suvo, sunčano i toplije vrijeme. Popodne na jugoistoku i jugozapadu razvoj oblaka, ali u većini predjela će ostati suvo. Kratkotrajni pljuskovi su mogući samo ponegdje u brdsko-planinskim predjelima.

Vjetar slab sjeveroistočni i istočni. Minimalna temperatura vazduha od 10°C do 17°C, na jugu do 21°C. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27°C do 31°C, na jugu do 33°C, u višim predjelima od 23°C.

U nedjelju (15.07) pretežno sunčano i toplo vrijeme. Tokom popodneva na jugoistoku i jugozapadu doći će do razvoja oblaka koji će samo ponegdje, uglavnom u brdsko-planinskim predjelima, donijeti povremene pljuskove sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 12°C do 18°C, na jugu do 22°C. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27°C do 33°C, u višim predjelima od 23°C, saopšteno je iz Hidro-meteorološkog zavoda Republike Srpske.

U ponedjeljak (16.07) sunčano i toplo u prvom dijelu dana. Tokom popodneva na zapadu postepeno naoblačenje koje donosi povremene pljuskove sa grmljavinom, a ponegdje će biti i lokalnih nepogoda. Uveče i tokom noći oblačnost zahvata i južne i sjeverne predjele i donosi jače padavine. Do narednog jutra kiša će se proširiti do istoka. Minimalna temperatura vazduha od 12°C do 18°C, na jugu do 21°C. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28°C do 34°C, u višim predjelima od 24°C.

U utorak (17.07) promjenljivo vrijeme sa povremenom kišom. Ujutro oblačno sa kišom u većini predjela. Sredinom dana na istoku kiša jača uz pljuskove sa grmljavinom, a na sjeveru i zapadu kiša slabi i prestaje uz postepeno razvedravanje. Minimalna temperatura vazduha od 16°C do 21°C, u višim predjelima od 13°C. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23°C do 28°C, na jugu do 31°C, u višim predjelima od 19°C.